«С каждым годом все харизматичнее»: Сабина Ахмедова показала моложавую Ирину Розанову

Исполнительница одной из главных ролей в предстоящем сериале «Самка богомола» – Сабина Ахмедова – разместила на личной странице в Instagram снимок с коллегой Ириной Розановой. Примечательно, что поклонники 60-летней блондинки восхитились внешностью актрисы.

Фолловеры Ирины Розановой не могут поверить, что ей 60. Сабина Ахмедова в черном брючном костюме опубликовала совместный снимок с экс-избранницей режиссера Евгения Каменьковича.

Розанова позировала в обнимку с Ахмедовой. Ирина Юрьевна отдала предпочтение модным очкам с массивной оправой, кожаной куртке и свободным серым трикотажным брюкам.

Розанова прикрыла короткую стрижку с длинной челкой темным платком. Актриса непринужденно улыбалась, глядя на камеру.

Поклонники Ирины Розановой остались в восторге от кадра. Некоторые фанаты признались, что хотели бы выглядеть так же в свои 60.

«С каждым годом Ирина все харизматичнее, потрясающая артистка», «Как молодо выглядит Розанова», «Какие красотки!», – написали фолловеры Ахмедовой в комментариях под фото.

Напомним, ранее Ирина Розанова рассказала, что съемки в сериале «Самка богомола» стали для нее лучшим подарком к 60-летнему юбилею.

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