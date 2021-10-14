Ирина Медведева готовится стать матерью во второй раз

Актриса Ирина Медведева сообщила о второй беременности на личной странице в Instagram.

Одна из комедийных артисток проекта «6 кадров» призналась, что несколько месяцев скрывала свое «интересное» положение. Медведева наконец рассказала, что ждет второго ребенка.

«У меня для вас новость. Вот такая! Не буду скрывать, что фото сделано несколько месяцев назад. Но счастья и ожидания с каждым днем все больше! В лице моей мамочки хочу поздравить всех женщин и пожелать здоровья и заботы, внимания от ваших детей! А всем прекрасным барышням, которым только предстоит это волшебное перевоплощение, ничего не бояться и не переживать, а наслаждаться прекрасным моментом! Дорогие мужчины, берегите ваших женщин! Они нуждаются в вашем добром слове и внимании!», — написала Медведева под фото с округлившемся животом (снимок смотреть тут).

Ирина позировала в пудовом шелковом халатике. Актриса нежно обнимала животик и искренне улыбалась.

Напомним, ранее певица Нюша рассекретила пол второго ребенка. У исполнительницы будет мальчик.

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