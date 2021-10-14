Зима близко: москвичам пообещали первый снег уже 19 октября

По прогнозам синоптиков, сугробов не наметет, но гололеда стоит опасаться.

Москвичам пора готовиться к первому снегу — он может выпасть в центральной России уже 19 октября. Таким прогнозом поделился синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его информации, в эту дату ночью столбики термометров понизятся до нуля, а днем будут колебаться в пределах 3-8 градусов тепла. При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах вперемешку с дождем может выпасть и первый снег.

«Однако «белые мухи» будут таять еще в воздухе и носить символический, локальный, скоротечный характер, то есть, формирования снежного покрова не произойдет. Кроме того, в ночь на среду (на 20 октября) ожидаются устойчивые заморозки, а значит, выпавшая накануне небесная влага кое-где может подмерзнуть, и местами превратится в гололедные «блюдца», — сообщил Тишковец в Instagram 14 октября.

Метеоролог отметил, что такое явление не стоит расценивать как наступление зимы, оно произойдет почти по климатическому графику — в начале второй декады ноября. Сама же зима, по словам специалиста, будет «русской» — снежной и умеренно холодной.

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