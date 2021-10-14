Как рыба в воде: Ксения Собчак похвасталась сыном-пловцом

Телеведущая после аварии провела время с единственным наследником.

Экс-возлюбленная актера Максима Виторган — Ксения Собчак — пришла поддержать единственного сына на занятие по плаванию.

Оказалось, что натуральный блондин Собчак — настоящий спортсмен. Платон в свои четыре года занимается не только дзюдо, но и отлично плавает. Сын Собчак и Виторгана совсем не боится воды и рад показать родительнице свои спортивные успехи.

Ксения разместила в последних Stories личного микроблога ролик, в котором телеведущая открыла дверь в бассейн. А там ее ждал малыш в синих ластах. Платон похвастался, как умеет плавать на спине. Мальчик несколько минут держал себя на воде без помощи тренера.

Несмотря на последнее происшествие, Ксения Собчак продолжает вести прежний образ жизни. Телеведущая после ДТП уже успела посетить тренировку сына. Собчак лично контролирует развивающие занятия наследника. Собчак гордился своим работоспособным малышом Платоном.

Напомним, ранее Ксения Собчак лично рассказала о недавней аварии, в которую попала сама. Знаменитость потеряла сознание, когда автомобиль стал неуправляемым.

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