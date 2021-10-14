Илья Авербух оценил вероятность появления «заколдованного кресла» на «Ледниковом периоде»

Как отметил хореограф, просто у каждого члена жюри есть свое мнение насчет выступлений участников.

Хореограф Илья Авербух в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro оценил вероятность появления «заколдованного кресла» на шоу, которое идет на Первом канале, «Ледниковый период».

«Нет, я не верю в это. У каждого есть свое мнение. Этим и интересна наша жизнь». Илья Авербух

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар заявила, что на «Ледниковом периоде» есть некое «заколдованно кресло». Его в разное время занимали члены жюри — Елена Исинбаеваа и Оксана Пушкина. Они в итоге ставили низкие баллы участникам «Ледникового периода».

Как отмечала Волосожар, сейчас в это кресло метит телеведущая Юлия Барановская. Якобы из нее хотят сделать строгую судью, которая ставит участникам низкие баллы за выступления.

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