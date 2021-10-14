«Это мило»: Даня Милохин не против романа с Евгенией Медведевой

Блогер и певец Даня Милохин признался, что ему даже нравятся слухи о романе с Евгенией Медведевой.

Напомним, после выхода первого выпуска нового сезона «Ледникового периода» поклонники фигуристки Медведевой и исполнителя Милохина заподозрили знаменитостей в романтических отношениях.

Даня Милохин даже набил символичную татуировку во время участия в шоу.

Фанаты стали рисовать совместные портреты звезд и писать о них как о паре. И Милохину это даже нравится.

«Это мило, мы присылаем друг другу видосики, которые дети монтируют для нас. Я присылаю ей, а она мне. Говорит: «Смотри, как красиво». Нас рисуют, этим мы тоже делимся. Это интересненько, а если они перестанут, будет скучно», — признался Даня в wmj.

А вот Евгения Медведева не сразу восприняла всерьез любимца школьников. Прославленной фигуристке понадобилось время, чтобы убедиться в способностях Милохина к катанию на коньках.

Напомним, ранее Евгения Медведева вспомнила, как впервые увидела Даню Милохина. Спортсменка призналась, что поехала на репетицию к партнеру, словно на казнь.

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