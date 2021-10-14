Вечернее платье, туника и комбинезон: Орбакайте показала свои наряды, созданные Юдашкиным

Певица решила похвастаться образами, которые в свое время сшил сам маэстро. Она также поздравила его со знаменательным событием.

Кристина Орбакайте в этом году отметила юбилей. Тогда она собрала друзей и родных, устроив вечеринку. Мама артистки Алла Пугачева не скрывает, что гордится дочкой. Она также восхищается ее чувством стиля. К слову, для звездной семьи наряды часто создают дизайнеры. Очень тепло они дружат с Валентином Юдашкиным. Именно в его платье в цветочек Примадонна в этом году отметила день рождения Максима Галкина.

И вот 14 октября настал еще один праздничный день. На этот раз сам Юдашкин празднует свое 58-летие. Первой его поздравила жена Марина. А вот теперь Орбакайте решила адресовать ему теплые слова. Она также показала пять своих нарядов, которые создал маэстро. На архивном фото певица позирует в кроп-топе и пышной юбке с принтом, на другом снимке она предстала в джинсах и тунике цвета корицы.

Также у Кристины есть черное вечернее платье с драпировкой и платье с кружевными рукавами. Еще один образ подчеркнул ее стройность. Это черный комбинезон с железным поясом.

«Сегодня день рождения нашего любимого кутюрье! В фото-карусели только небольшая часть созданных образов. Дорогой Валентин, желаю много вдохновения, оригинальных идей и ярких творческих замыслов. Заряжайся только позитивом и любовью», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, какие наряды создает Юдашкин. Многие присоединились к поздравлениям. «Круто! Маэстро Юдашкину — браво», «Шикарная Кристина», «На первом фото тебе 21 год! Оу», «Кристина, как всегда изысканная, утонченная! Любая голливудская актриса позавидует», «Прям круто, особенно вечернее платье», «Классная коллекция», — прокомментировали пост подписчики.

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