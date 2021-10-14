«У нас были с ним человеческие отношения»: Иосиф Пригожин снова заговорил о Сергее Шнурове

Как отметил продюсер, музыкант затронул определенные вещи, о которых говорить не стоило.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что по-прежнему не разрешился его конфликт с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

«Со Шнуровым мы лично знакомы. У нас были с ним человеческие отношения. Не было никакого конфликта. Но потом он задел определенные вещи. Позволил себе то, что нельзя позволять. С Сережей у нас личная ситуация». Иосиф Пригожин

Напомним, что Иосиф Пригожин не может смириться с оскорблениями Сергеем Шнуровым своей жены певицы Валерии. В частности, Шнуров назвал исполнительницу «Лерой-фанерой».

Добавим, что Иосиф Пригожин до сих пор ждет извинений перед своей женой со стороны Сергея Шнурова. Правда, музыкант и не думает идти на примирение с семьей продюсера.

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