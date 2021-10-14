«Спокойная и домашняя девочка»: подруга рассказала, почему Ковальчук покорила Харламова

Звезда «Гусара» не любит тусовки и предпочитает проводить время с любимым человеком в домашней обстановке.

Подруга актрисы Катерины Ковальчук рассказала, как начался роман звезды сериала «Гусар» с юмористом Гариком Харламовым.

Как только шоумен развелся с женой актрисой Кристиной Асмус, так сразу стал появляться в обществе Катерины Ковальчук. Их, к примеру, вместе видели на футболе. Осенью 2021 года они перестали скрывать свои отношения.

«Катя не обижается на сравнения с Кристиной Асмус, да и не похожи они. Может быть только типажом. А по характеру она спокойная и домашняя девочка. Тусовки она не любит, а мужчина для нее глава семьи. Она не из тех девушек, кто закатывает скандал. Может этим она и зацепила Харламова». Подруга Катерины Ковальчук

Напомним, что в прошлом году Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус. У пары есть общая дочь, ради которой они поддерживают отношения, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

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