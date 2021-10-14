«Иришка ухоженная всегда была»: Грибулина — о дружбе мамы внебрачного сына Крутого с Толкуновой

Композитор Ирина Грибулина рассказала о дружбе мамы внебрачного сына продюсера Игоря Крутого с певицей Валентиной Толкуновой.

По ее словам, Ирина была на протяжении долгих лет поклонницей Толкуновой. В те годы она занималась продажей импортного женского белья. В магазинах были пустые прилавки, а Ирина помогала знаменитостям купить, к примеру, красивые трусики. При этом Ирина не сдирала три шкуры со звезд тех лет. Наоборот все отдавала за бесценок. Иногда даже просто дарила.

«Иришка ухоженная всегда была. Игорь Крутой тогда работал вместе с Валечкой в ее ансамбле. Тут могу только предполагать, но, скорее всего, через нее они и познакомились». Ирина Грибулина

Напомним, что у Игоря Крутого не так давно объявился внебрачный сын. Много лет назад у композитора был роман с продавщицей из гастронома по имени Ирина. Из этой связи на свет появился их общий наследник Яков Мирошников, сообщает «Комсомольская правда».

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