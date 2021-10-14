«Для меня он больное животное»: Пригожин пообещал «шлепнуть» Джигурду при встрече

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что не собирается обращать внимания на реплики актера Никиты Джигурды.

«Джигурда? А кто это? Городской сумасшедший. У меня с ним нет конфликта. Я его вообще не знаю. Джигурда ищет места для пиара. Для меня он больное животное. Он мне неинтересен. Если вижу его по телевизору, то сразу переключаю. Больной он человек. Больной старик». Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, пусть Джигурда и дальше гавкает. «Мне все говорят о нем и приводят его слова в мой адрес, но я не читаю новости с утра до ночи. Как можно оскорблять незнакомого человека. Я не хочу играть на его поле. Жорин ему уже надавал разочек. Его пена у рта мне неинтересна. Я не буду реагировать. Шлепну, если он под руку попадается при встрече. Он бездарный человек. Говорит, как робот. Рвота просто, как еще объяснить», — заметил Иосиф Пригожин.

Ранее Никита Джигурда заявил, что певица Валерия должна благодарить первого мужа Александра Шульгина, который сделал ее известной. При этом он хочет вызвать на боксерский ринг Иосифа Пригожина.

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