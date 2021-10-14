Романец о своем пасынке: «У ребенка есть мама! А на отдых его должна возить я?»

Виктория Романец счастлива в браке с Антоном Гусевым. Правда проводить все свободное время с пасынком девушка не намерена.

Виктория Романец и Антон Гусев счастливы в браке уже четыре года. Правда заводить общих наследников пара не спешит. В беседе с поклонникам девушка дала понять, что им хочется пожить в свое удовольствие без капризных малышей, пеленок и подгузников.

Супруги много путешествуют, и как всегда активно делятся впечатлениями в личном микроблоге. Кроме того, звезды проекта «Дома-2» привыкли к едкой критике от хейтеров. Так, к примеру, на этот раз Антону Гусеву досталось за то, что он всюду ездит исключительно с красоткой Викторией, а про своего сынишку от предыдущего брака якобы забыл.

Критиковали мужчину и за то, что он слишком мало времени проводит с ребенком. Гусева откровенно назвали не самым лучшим отцом. Напомним, что сына Антону подарила Евгения Феофилактова. На защиту избранника встала Виктория. Она дала «от ворот поворот» хейтерам, заявив, что не собирается возить пасынка по морям, для этого у парнишки есть родители.

«У ребенка есть мама и папа! А на отдых я должна его возить? Бабы, вы в своем уме?!» — заявила в своем микроблоге Романец.

Судя по всему, Виктория не намерена возиться с пасынком и уж тем более тратить на него свое время.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.