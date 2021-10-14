«В позицию строгого судьи ставят Барановскую»: Волосожар – о заколдованном кресле на «Ледниковом периоде»

Как отметила олимпийская чемпионка, у бывшей гражданской жены Андрея Аршавина есть своя позиция.

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар заявила, что на шоу «Ледниковый период» есть заколдованное кресло. Тот из судей, кто в нем оказывается, начинает ставить очень строгие оценки участникам проекта.

Как отметила Татьяна Волосожар, сейчас в жюри нет легкоатлетки Елены Исинбаевой и телеведущей Оксаны Пушкиной, которые ставили участникам невысокие баллы.

«То судейское кресло наверняка заколдовано. Мне кажется, что сейчас в позицию строгого судьи хотят поставить Юлию Барановскую. Но она, думаю, сопротивляется и правильно делает». Татьяна Волосожар

Как отметила Волосожар, у Барановской есть своя позиция. А самых строгих членов жюри на проект еще пока не пригласили, сообщает портал gazeta.ru.

Напомним, что шоу «Ледниковый период» с успехом идет на Первом канале уже не один год. За победу борются пары, составленные из звезд шоу-бизнеса и фигурного катания.

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