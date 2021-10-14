«Прохожие аж шеи посворачивали!»: 72-летняя Пугачева в драповом пальто устроила дефиле прямо в сквере

Примадонна к удивлению обывателей спокойно прогуливалась в центре Москвы, не обращая внимание на удивленные лица проходивших мимо людей.

Алла Пугачева знает, как привлечь к себе внимание поклонников. Для этого Примадонне не надо прибегать к каким-то особенным действиям. Достаточно просто в час пик прогуляться в центре Москву по скверу. Так, к примеру, жена шоумена Максима Галкина в драповом пальто устроила импровизированное дефиле на глазах у обомлевшей публики. Такого простые обыватели никак не ожидали, и явно не могли поверить своему счастью: увидеть Аллу Борисовну на прогулке, вот так случайно — большая редкость. Артистка практически не покидает свой особняк в подмосковной деревне Грязь.

«Что вижу — то пою про любовь свою Я птицей белою над землей парю

Что вижу — то пою про любовь твою Я просто жизнь люблю, какая есть люблю», — именно под этот хит в собственном исполнении певица вышагивала по скверу, демонстрируя свою постройневшую фигуру в эффектном пальто.

«Прохожие аж шеи посворачивали!», «Вот это красотка!! Очень молодо выглядит», «У народа шок! Эта же Алла??», «Вот так просто вышла в люди?? Все тут же, небось, попадали», «Ну какая же она красотка! Сразу видно Примадонна! Люди просто в отпаде! Как еще не кинулись к ней», «Все оборачиваются, так смотрят на нее!! Своим глазам не верят», «Все в восторге, такая редкость!! Увидеть Аллу и просто на прогулке», «Сейчас все набегут», «Я бы точно попросила сфотографироваться, такая удача только раз в жизни! Сама Алла!!», «Люди даже не поняли сначала, что это АБ», «Как такую не любить?? Царица, а эта стать, походка и манеры», — пишут фолловеры.

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