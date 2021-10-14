«Вид сзади — бомба»: Стриженова в монокини показала, как эффектно может выглядеть пятая точка после 50-ти

В свои 53 года актриса Екатерина Стриженова успела стать бабушкой. В малыше Пете Петровиче (Так, домашние называют чадо, — Прим. ред.) звездные бабушка и дедушка не чают души. Правда внук ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале вместе с родителями живет в США. И в гостях у Стриженовых-старших бывает не так часто. Сложно поверить, что Екатерина стала бабушкой. Только посмотрите, как эффектно выглядит актриса в монокини. Стройная и моложавая Екатерина Стриженова может дать фору и более молодым красоткам на пляже. Прикрывшись полупрозрачным парео, теледива показала, как пикантно и соблазнительно может выглядеть пятая точка после 50-ти лет.

«У всех на пляже челюсть отпала», «О боги! Ну какая эффектная женщина», «Залюбовались вашей красотой», «С шелковым платочком ну прямо-таки арабская принцесса», «Вид сзади — бомба», «Такая тонкая талия», «И после 50-ти можно выглядеть так восхитительно-прекрасно», «Вай! Ну просто прелесть», «И без своих строгих костюмов хороша», «Само совершенство», — пишут фолловеры.

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