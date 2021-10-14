Хюррем султан снова в Стамбуле? Мерьем Узерли в мини-юбочке подчеркнула изящную талию

Актриса напомнила многим поклонникам возлюбленную султана Сулеймана, так как снова стала рыженькой.

Мерьем Узерли сыграла в нескольких успешных сериалах, однако поклонники до сих пор помнят актрису по образу Хюррем султан. Эта роль славянской рабыни, ставшей госпожой в османском дворце султана Сулеймана, сделала немецко-турецкую актрису суперзвездой мирового масштаба. Правда в последнем сезоне «Великолепного века» Мерьем Узерли заменила более возрастная актриса Вахиде Гердюм. Позже партнерша Халита Эргенча объяснила, что покинула проект из-за эмоционального выгорания. Узерли практически жила своим персонажем, думая и подражая во всем Хюррем султан.

А как сейчас выглядит турецкая актриса, влюбившая в себя несколько миллионов поклонников по всему миру, не только на родине, но и в нашей стране. Подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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Мерьем Узерли успела дважды стать мамой: у нее подрастают дочери — Лара и Лили. При этом беременности и роды никак не сказались на шикарной фигуре Хюррем султан. Выглядит актриса просто замечательно. И может похвастаться тонкой изящной талией. На днях Узерли прилетела в Стамбул. На фото в Stories микроблога актриса позировала в кокетливом костюмчике в клетку. Она примерила укороченный жакетик с кроп-топом и мини-юбочку выше колен.

«Наша любимая Хюррем султан», «Стала мамой двоих детей и все такая же стройняшка», «Опять рыженькая?? Совсем как Хюррем», «Вот сколько бы она не снималась в других сериалах, все равно будет нашей султаншей», «Шикарная», «Просто куколка», — пишут фолловеры.

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