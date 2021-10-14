«Для Распутиной все эти события – большой удар»: Керимова – о певице после скандала с дочкой

Как отметила дизайнер, исполнительнице сейчас не позавидуешь.

Дизайнер Аника Керимова, которая близко дружит с певицей Машей Распутиной, заявила, что исполнительнице после скандала с дочерью сейчас не позавидуешь.

Как отметила Керимова, Маша Распутина любит свою дочь. По словам дизайнера, наследница звезды пожалеет, что вынесла семейный дрязги на суд общественности и обсуждение всей страны. По ее словам, дочь Распутиной ищет себя в жизни, поэтому и ведет себя порой неадекватно.

«Конечно, для Распутиной все эти события — большой удар, справиться с которым ей будет непросто. Но она – сильная женщина. Я очень надеюсь, что она преодолеет все неприятности. Главное, чтобы не хранила все переживания в себе». Аника Керимова

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Ранее дочь Маши Распутиной заявила на шоу «Прямой эфир. Андрей Малахов», что ее домогался брат. Якобы он хотел лишить ее невинности в юном возрасте, сообщает «Собеседник».

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