«Сочная красотка»: 47-летняя Судзиловская в платье с декольте до пупка засветила подтянутую грудь

В этом году Олеся Судзиловская отметила свое 47-летие. Она – в шикарной спортивной форме, которую периодически показывает своим фанатам. В инстаграм актриса публикует весьма откровенные снимки.

На этот раз она позировала в в платье с декольте практически до пупка, засветив свои роскошные формы. При этом актриса запечатлелась в образе знаменитой блондинки Мэрилин Монро.

«Скоро в ленте! Съемка фотосессии в стиле глянца 30-х. А их, эти фотосессии, ну, просто обожаю», — написала Судзиловская.

Фанаты засыпали ее комплиментами.

«Какая классная! Сочная красотка! Шикарная женщина!», — писали пользователи Сети.

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