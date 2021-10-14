«В России ее раскрутил не Пригожин, а Шульгин»: Джигурда рассказал, кому Валерия обязана славе

Как отметил актер, Иосиф Пригожин - талантливый продюсер для нашей страны, но не для мировой сцены.

Актер Никита Джигурда заявил, что Иосиф Пригожин — талантливый продюсер только для России, а вот для всего мира так не скажешь.

«Великолепную певицу Валерию он не смог раскрутить на международном уровне, чего она достойна. Кстати, и в России ведь ее раскрутил не Пригожин, а Александр Шульгин». Никита Джигурда

Как отметил Никита Джигурда, он бы хотел провести поединок с Иосифом Пригожиным на ринге. По словам актера, он в курсе, что Пригожин хотел бы встретиться в бою с музыкантом Сергеем Шнуровым. Но сначала он предлагает потренироваться продюсеру на нем, сообщает «Собеседник».

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что отказывается от поединка с Никитой Джигурдой. Как сказал муж Валерии, актер – сумасшедший и его надо отправить в психбольницу с «его дерьмовым голосом».

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