«Я боялась, что не справлюсь»: Галина Беседина объяснила, почему так и не стала мамой

Как отметила певица, главное для любой женщины – это семья.

Певица Галина Беседина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему так и не стала мамой.

«Главное для женщины – это семья. Это муж и дети. В следующей своей жизни я бы, наверное, начала с этого, а потом только работа». Галина Беседина

Как отметила Галина Беседина, ее второй муж Виктор детей никогда не хотел.

«Он был занят только творчеством и помогал своим близким людям. У меня в Москве никого не было. Вите было бы без меня очень тяжело. Если был бы ребенок, то я перестала работать. Я посвятила бы себя ребенку. Был выбор: или работа или ребенок и не быть рядом с Витей. Я жалею, что у меня нет детей. Я боялась, что не справлюсь, а надо просто идти вперед. Самое главное – это семья и дети», — заметила Галина Беседина.

Напомним, что первым мужем Галины Бесединой был физик по имени Вячеслав. Позже она вышла замуж за эстрадного певца Виктора Беседина. Детей у Галины Бесединой нет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.