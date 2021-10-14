«Деньги пропадали»: покойную жену Прохора Шаляпина заподозрили в мошеннических схемах

В конце июля Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Через несколько дней после свадьбы ее госпитализировали с коронавирусом, а спустя почти два месяца она умерла в больнице. Артиста не пустили на похороны. Блондинку якобы кремировали ввиду эпидситуации.

В эту историю верят не все. Ранее звездный адвокат Александр Бенхин провел собственное расследование, в результате которого выяснил, что в американских и канадских СМИ о кончине Дэвис нет ни слова.

Кроме того, ни полиция, ни медперсонал клиники, где лечилась Татьяна, ничего не слышали об этой трагедии. Кроме того, Бенхин отметил, что шесть лет назад канадка была причастна к преступной схеме.

«В чем схема? Студенты брали ссуды на обучение в банках. А дальше, соответственно, колледж разорялся, и деньги пропадали. Все не очень чистая история. Имела ли к этим учредителям или к этим аферам Дэвис, я утверждать не могу. В открытых источниках мы информации не найдем, да и прошло шесть лет», — сказал Бенхин Пятому каналу.

Добавим, ранее Шаляпин отмечал, что откажется от наследства покойной жены.

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