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«Он совершенно другой человек»: Беседина рассказала о своем странном романе с Таривердиевым

Как отметила певица, у них были очень теплые отношения с композитором.

«Он совершенно другой человек»: Беседина рассказала о своем странном романе с Таривердиевым
Галина Беседина. Фото: Globallookpress.com

Певица Галина Беседина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с композитором Микаэлом Таривердиевым.

Микаэл Таривердиев
Микаэл Таривердиев. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я бесконечно ему благодарна. Он потрясающий человек и композитор. У нас были дружеские, романтические отношения.

Однажды он заболел. У него был инфаркт. Его положили в больницу. Мой муж настоял, чтобы я осталась около Таривердиева. Но я любила Витю, второго мужа. Я сказала, что никогда не смогла бы выйти за него замуж. Он совершенно другой человек».

Галина Беседина

Как отметила Галина Беседина, однажды в Гаване они катались на лодке.

«Он признался мне в любви. Я ему не поверила. В него все женщины были влюблены. Но мы даже не целовались. Я ему не верила. У него было много женщин и возлюбленных. Спала я с ним или не спала? Только ведь это всех интересует. Это наша тайна», — заявила Галина Беседина.

Напомним, что первым мужем Галины Бесединой был физик по имени Вячеслав. Позже она вышла замуж за эстрадного певца Виктора Беседина. Детей у Галины Бесединой нет.

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Виктор БесединГалина БесединаМикаэл ТаривердиевНовости googleПрограмма "Судьба человека"