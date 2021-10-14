«Он совершенно другой человек»: Беседина рассказала о своем странном романе с Таривердиевым

«Я бесконечно ему благодарна. Он потрясающий человек и композитор. У нас были дружеские, романтические отношения.

Однажды он заболел. У него был инфаркт. Его положили в больницу. Мой муж настоял, чтобы я осталась около Таривердиева. Но я любила Витю, второго мужа. Я сказала, что никогда не смогла бы выйти за него замуж. Он совершенно другой человек».