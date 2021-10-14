«Мне с ним было скучно»: Галина Беседина объяснила, почему развелась с первым мужем

Как отметила исполнительница, ее первый супруг все время смотрел футбол.

Народная артистка России Галина Беседина в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим первым мужем.

«Я на четвертом курсе первый раз выскочила замуж. Мой муж был физиком. Мне было страшно, что я заканчиваю вуз и без мужа. Я подумала, что он мальчик хороший. Он был далек от моей профессии. Мне с ним было скучно. Он все время смотрел футбол». Галина Беседина

Как отметила Галина Беседина, ее первый муж был против ее поездок.

«Я ему сказала: «Слава, я с тобой жить не буду». Он потом женился. Все у него сложилось в жизни хорошо. А потом я встретила Виктора Беседина. Он был старше на 20 лет, но сразу меня покорил. Правда, у него ноги не было. Он ее на войне потерял», — заявила Галина Беседина.

Напомним, что первым мужем Галины Бесединой был физик по имени Вячеслав. Позже она вышла замуж за эстрадного певца Виктора Беседина. Детей у Галины Бесединой нет.

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