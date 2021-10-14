Дочь Маши Распутиной осталась без волос в студии у Андрея Малахова

Скандал в семье Маши Распутиной набирает обороты. Младшая дочь артистки от отношений с продюсером Виктором Захаровым – Маша обвинила единокровного брата в непристойном поведении. По словам девушки, Роман приставал к ней, когда ей было всего 17 лет. Родители девушку не слышали и лишь посоветовали держаться подальше.

Обсудить ситуацию родственники решили в студии у Андрея Малахова. В результате выяснения отношения у всех сдали нервы. Маша попыталась пнуть Романа ногой, потом начала махать руками. В итоге набросилась на родственника с кулаками. Тот молчать не стал, повалил девушку на пол и оттаскал за волосы, вырвав клок.

«Он мою мать назвал нехорошими словами. Мне предлагал интим в 17 лет! Он – чудовище», — кричала девушка, а потом плюнула Роману в лицо и в слезах сбежала из студии.

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Добавим, что Марии – 20 лет. По словам близких, Маша Распутина в шоке от всего произошедшего.

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