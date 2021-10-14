Зрители познакомятся с молодыми Иваном и Валюхой Будько: что покажут в седьмых «Сватах»

Новая часть выйдет на экраны в самое ближайшее время.

На днях в Сети появился трейлер седьмой части «Сватов». Судя по всему, скучно в новой части не будет никому. Чего стоит только Татьяна Кравченко с разбитым носом и ее сватья Людмила Артемьева в камере предварительного заключения.

Отметим, что ходило много слухов, что Людмила Артемьева не появится в седьмой части. Трейлер все опровергает. Ковалевы в новой части будут в полном составе радовать своих поклонников.

Заметим, что в седьмой части главные герои отправятся в недалекое прошлое. Зрители познакомятся с молодыми Иваном и Валюхой Будько. Молодого Ивана Будько в новом сезоне «Сватов» сыграет старший сын Федора Добронравова – Виктор, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что выход на экраны седьмых «Сватов» запланирован на ноябрь. Новая часть станет последней.

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