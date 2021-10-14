«Чтобы память у людей была»: Владимир Фриске объявил о распродаже вещей покойной дочери

Отец певицы Жанны Фриске Владимир в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что часть вещей покойной дочери его семья отдаст нуждающимся людям.

«Так мы решили. Все вместе. Мы и наш Фонд. Недавно были на свадьбе незрячих. Молодые люди. Им по 16 лет. Они богом обижены. Мы решили этим детям подарить платье Жанны. Подарили также электронное пианино». Владимир Фриске

Как отметил Владимир Фриске, теперь его семья продает другое платье дочери.

«Наряд тоже концертный. Будем потихоньку продавать и раздавать ее вещи. Чтобы память у людей была. Нуждающимся будем отдавать вещи Жанны, чтобы не забывали девочку нашу», – заметил Владимир Фриске.

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Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. На протяжении двух лет она боролась с тяжелой болезнью.

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