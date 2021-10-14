Палец не отсекла, но кисть резцом повредила: Пресняков получил травму на «Ледниковом периоде»

Принимать цветы от зрителей внук Аллы Пугачевой уже ехал окровавленным.

Музыкант Никита Пресняков получил достаточно серьезную травму на шоу «Ледниковый период». На проекте, напомним, он выступает в паре с фигуристкой Натальей Забияко.

Артист вышел на лед в образе Битлджуса, главного героя одноименной черной комедии Тима Бертона 1988 года. Забияко была в роли его подружки Лили.

Во время исполнения одного из элементов Никита Пресняков упал на лед. Он неумело сгруппировался и положил руку на каток. По нему на полном ходу катилась партнерша. Палец она, к счастью, Преснякову не отсекла, но резцом кисть слегка повредила.

Пара сделала вид, что ничего не произошло — даже как будто это было задумано. Но принимать цветы у детей Никита уже ехал окровавленным, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что новый выпуск «Ледникового периода» зрители увидят в субботу. Начало трансляции на Первом канале в 17.35.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.