«Дарите девушкам цветы»: Бородина заинтриговала милым презентом от поклонника

Ксения Бородина стала участницей нового сезона «Ледникового периода» и уже закрутила новый роман с армянским бизнесменом. На льду она катается в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым, а в инстаграм хвастается роскошными букетами цветов.

«Дарите девушкам цветы. Это всегда так красиво и очень приятно», — написала Бородина, позируя с букетом дома.

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Добавим, Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись 6 августа после шести лет брака. Их общей дочери Теоне в начале декабря исполнится шесть лет. Бизнесмен старается как можно чаще проводить с ней время. Также телеведущая воспитывает старшую дочь Машу от предыдущих отношений.

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