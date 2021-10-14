«Какая красота»: Asti в поплескалась в воде, засветив мощный «поплавок»

Asti – она же Анна Дзюба в эти дни наслаждается отдыхом на Мальдивах. На курорт певица отправилась вместе с мужем. К слову, там пара была несколько месяцев назад, когда у них был медовый месяц.

В своем инстаграм Анна поделилась кадрами, на которых позировала, плескаясь в океане.

«Знаете, в суете гастролей, рутинных домашних дел и вечной беготни, нет времени на то, чтобы остановиться и просто подумать о том, что действительно важно. И вот сейчас, когда я смогла выдохнуть и оглянуться вокруг, я поняла: мир вокруг меняется так быстро, что иногда я, даже сама того не замечая, поддаюсь этим изменениям, ухожу в мыслях в свои заморочки и опускаюсь на мысленное донышко», — написала Дзюба.

Фанаты, как обычно, засыпали певицу комплиментами.

«Какая красота! Классная! Огонь! Шикарные фото!», — писали пользователи Сети.

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