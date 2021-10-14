«Подал на меня два иска»: Малькова вновь встретится в суде с новым мужем Макеевой

Роман и Светлана Малькова прожили в браке 17 лет и вот уже больше полугода никак не могут поставить точку в вопросе выплаты алиментов. Ранее многодетная мама заявляла, что выиграла суд. Новый муж Анастасии Макеевой будет выплачивать ей 50 тысяч рублей на троих детей. Однако, судя по всему, бизнесмен-строитель не готов к этому.

В своем инстаграм Светлана отметила, что Роман подал очередные иски в суд.

«Пока вся страна наблюдает за «Жизнью в кайф», я пытаюсь сделать все возможное и невозможное, чтобы дети получили достойное образование. Но это еще не все. Роман так же подал на меня два иска, и один иск — это алименты на содержание Андрея. Тут я уже не готова комментировать», — написала Малькова.

Напомним, Светлана с тремя детьми осталась жить в Словении. Старший сын бывших супругов – 16-летний Андрей, переехал жить к отцу и мачехе в Москву.

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