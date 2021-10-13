«Я очень азартный человек, в папу»: дочь Алены Хмельницкой рассказала о своем отце

Дочь актрисы Алены Хмельницкой и режиссера Тиграна Кеосаяна Александра рассказала о своем отце. Ей напомнили историю, когда в детстве она захотела поиграть с папой в аэрохоккей. Он согласился, но с условием, что не будет поддаваться ребенку. Кеосаян, конечно, выиграл, а девочка рыдала.

«Я с трудом доставала до стола, мне было года четыре, но эту историю отлично помню. И до сих пор не умею проигрывать. Я очень азартный человек, в папу. Через какое-то количество лет я выиграла в бильярд у него. Пришлось очень-очень долго тренироваться», — рассказала Александра.

Она отметила , что эта ситуация ее закалила, девушка стала очень упертой.

Кроме того, Алена добавила, что Тигран никогда не обращался со старшей дочерью , как с маленькой. И кстати, 27-летняя Александра называет отца по имени.

«Тигран всегда разговаривал со мной как со взрослой, порезче и построже, и от меня всегда ожидал взрослого поведения… Он иногда раздражается. Но это профдеформация, мы много работаем на площадке, и я привыкла обращаться к нему по имени», — подчеркнула девушка.

Она также добавила, что сама решила учиться в Англии, а потом идти на режиссерские курсы в США.

«Я понимала, куда хочу поступать и чем хочу заниматься, с восьмого класса. У меня был четкий настрой. Я хотела быть режиссером», — отметила Александра, сообщает 7дней.ru.

Напомним, Алена Хмельницкая родила дочь Александру от мужа Тиграна Кеосаяна в 1994 году. В 2010 году у супругов родилась вторая дочь — Ксения. В 2014 году Кеосаян и Хмельницкая развелись. Сейчас режиссер живет гражданским браком с журналисткой Маргаритой Симоньян, у них трое общих детей.

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