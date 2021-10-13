«Ведет меня на свидание»: Настя Каменских в мини-платье цвета индиго растаяла от нежности в объятиях мужа

Певица Настя Каменских с мужем Алексеем Потапенко отдыхают в Испании.

Известный музыкальный и супружеский дуэт Настя Каменских и Алексей Потапенко в эти дни наслаждаются отдыхом в Испании.

Пара много гуляет, наслаждаясь теплом и красотами этой страны, и конечно же, друг другом.

Настя Каменских и Потап стараются подогревать свои отношения. Настя обожает провокационные наряды, которые позволяет ей не только получать комплименты поклонников, но и держать в тонусе мужа.

Настя Каменских поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала в объятиях любимого муж. Потап обхватил свою благоверную за плечи, а Настя обвила его руку своими.

«Ведет меня на свидание», — подписала Каменских кадр.

На рандеву с любимым мужчиной певица облачилась в платье цвета индиго на запах да еще и с драпировкой в области живота.

Этот прием только придал объема. А длина наряда выше колена обнажила пухленькие ножки Анастасии Каменской.

Судя по всему, звезда, склонная к полноте, начала набирать вес. Впрочем, вполне может оказаться, что пара ждет ребенка, просто пока держит этот факт в секрете.

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