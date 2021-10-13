Морская звезда: Ира Пинчук распластала грузное тело в бикини на берегу моря

Экс-участница «Дома-2» Ира Пинчук на отдыхе в Дубае демонстрирует, что лишена каких-либо комплексов по поводу своей фигуры.

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук в июле этого года впервые стала мамой. Во время беременности Ирина Пинчук ни в чем себе не отказывала и демонстрировала отменный аппетит.

В итоге экс-участница «Дома-2» прибавила в весе целых тридцать килограммов. Прошло почти три месяца после рождения сына, а Ира Пинчук только-только начала худеть.

Очевидно, что к поездке в Дубай она не успела подготовиться. Но Ира Пинчук совершенно лишена комплексов и демонстрирует свою набравшую сока фигуру без какого-либо стеснения.

На пляж Ирина выходит в бикини, немного скорректировав живот трусами с высокой посадкой.

В сторис микроблога Пинчук появилось видео, на котором она запечатлена лежащей на берегу моря. Себя, распластавшую грузное тело на волнах, Ира Пинчук сравнила с морской звездой.

«Что за звездочка?» — спросил у Иры муж Арай Чобанян. «Морская!» — гордо ответила та.

В ответ Арай заметил, что его жена сейчас больше похожа на булочку, а не на звездочку. Ира Пинчук на мужа обиделась и тут же куснула его за руку.

«Я могу ужалить!» — заявила она.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.