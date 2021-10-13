«Любопытный и настырный»: Рудковская засняла годовалого сына Плющенко в пальто «гномика»

Яна Рудковская уже 12 лет счастлива в браке с Евгением Плющенко. Если раньше она владела сетью салонов красоты, то потом стала строить карьеру продюсера и преуспела в этом деле. При этом у нее есть сыновья от первого брака, а спортсмену она подарила наследника Александра, который получил прозвище Гном Гномыч. Восьмилетний мальчик учится в школе и занимается фигурным катанием, как папа.

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А недавно Яна и Евгений отметили день рождения еще одного сына Арсения, которого год назад для пары выносила суррогатная мать. Мальчик быстро растет и уже уверенно ходит. На этот раз светская львица запечатлела кроху в пальто цвета мокрого асфальта с капюшоном. Маленькие ботиночки дополняли осенний лук. Мальчик бегал и двигал чемодан своей мамы. Оказалось, ему нравится разбирать вещи родительницы, когда она возвращается из поездок.

«Арсюха помимо того, что точно пошел в меня характером (в плане контроля всего, что происходит вокруг ), поэтому мы называем его ласково „директор“, еще очень любит разбирать мои чемоданы. Ну очень любопытный и настырный молодой человек! Тоже, видимо, в маму, а вот блондин — в папу. Ну если будет еще и спортивный, как его отец, то даст в будущем, конечно, всем жару. P.S. Спасибо Кате за чудесное пальто „а -ля гномика“, напомнил мне этот образ кого-то», — высказалась звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие посчитали, что Арсений растет модником. «Прекрасный и стильный. Пусть растет вам на радость», «Какой он тут сладуська», «Какой замечательный ребенок», «Такой милашка и ,правда, весь в маму», «Какое чудесное пальто», «Меньше чемодана, а такой шустрый», «Гномик два подрастает», — прокомментировали пост подписчики.

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