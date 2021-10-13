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Колье и перстень: Пугачева дополнила образ массивными украшениями, придя на вечеринку к дочери Проскуряковой и Николаева

Примадонна, как обычно, приковывала к себе внимание, появившись на светском празднике.

Колье и перстень: Пугачева дополнила образ массивными украшениями, придя на вечеринку к дочери Проскуряковой и Николаева
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

На днях с размахом отпраздновали шестой день рождения своей единственной дочери Ники композитор Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова.

В числе приглашенных на торжество были звезды первой величины – Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой. Именитые семьи давно дружат и упускают случая, чтобы встретиться по приятному поводу.

Юлия Проскурякова поделилась в микроблоге кадрами, которые были сделаны во время праздника. На одном из них виновница торжества Вероника предстала со своими родителями, Аллой Пугачевой и ее семьей.

Для выхода в свет Алла Борисовна облачилась во все черное. Сапоги-трубы и легинсы Примадонна сочетала с объемным блейзером.

Алла Пугачева с мужем и детьми на дне рождения дочери Игоря Николаева
Алла Пугачева с мужем и детьми на дне рождения дочери Игоря Николаева. Фото: скрин instagram.com/uliaveronika/

Образ Алла Пугачева дополнила очень модными сейчас крупными украшениями. На пальце у Примадонны поблескивает массивный перстень, а на шее у звезды – оригинальное колье в виде цепей.

«Алла Борисовна, я вас не узнала, как вам классно!», «Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35!», «Алла – огонь!» — пришли в восторг поклонники и оставили комментарии под фото.

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