Колье и перстень: Пугачева дополнила образ массивными украшениями, придя на вечеринку к дочери Проскуряковой и Николаева

Примадонна, как обычно, приковывала к себе внимание, появившись на светском празднике.

На днях с размахом отпраздновали шестой день рождения своей единственной дочери Ники композитор Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова.

больше по теме «С шестилетием!»: Проскурякова трогательно поздравила дочь НиколаеваВеронике исполнилось шесть лет.

В числе приглашенных на торжество были звезды первой величины – Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой. Именитые семьи давно дружат и упускают случая, чтобы встретиться по приятному поводу.

Юлия Проскурякова поделилась в микроблоге кадрами, которые были сделаны во время праздника. На одном из них виновница торжества Вероника предстала со своими родителями, Аллой Пугачевой и ее семьей.

Для выхода в свет Алла Борисовна облачилась во все черное. Сапоги-трубы и легинсы Примадонна сочетала с объемным блейзером.

Образ Алла Пугачева дополнила очень модными сейчас крупными украшениями. На пальце у Примадонны поблескивает массивный перстень, а на шее у звезды – оригинальное колье в виде цепей.

«Алла Борисовна, я вас не узнала, как вам классно!», «Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35!», «Алла – огонь!» — пришли в восторг поклонники и оставили комментарии под фото.

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