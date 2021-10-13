Так ноги стройнее: Бондарчук в брюках-дудочках и жакете оверсайх вышла на красную дорожку

Светлана Бондарчук длительное время состояла в браке с Федором Бондарчуком. Она была главной опорой и поддержкой режиссера. Однако он ушел от нее и вскоре женился на молодой актрисе Паулине Андреевой. В этом году у пары родился сын. Примечательно, что Светлана тоже обрела счастье с дизайнером Сергеем Харченко. В 52 года она может похвастаться стройной фигурой, поэтому на свадьбе позволила себе носить короткие платья.

Стоит отметить, что раньше Бондарчук была моделью. Она всегда тесно работала с индустрией моды, поэтому разбирается в трендах. Ее гардеробом восхищалась Ксения Собчак, когда была у нее в гостях. А вот 13 октября блондинка появилась на премьере первых эпизодов сериала «Чаки». Для появления на красной дорожке она выбрала элегантный брючный костюм в черном цвете.

Светлана позировала в жакете осерсайз и брюках-дудочках. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и тонкие щиколотки. Туфли-лодочки в тон дополнили лук.

«Боюсь таких фильмов. Если увидите в зале человека, закрывающего лицо руками, то это буду я», — призналась журналистам звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит бывшая жена режиссера. Многие вновь восхитились ее моложавым видом. Добавим, что также на премьере отметились: Алена Водонаева, Олеся Судзиловская, Даниил Белых, а также другие известные персоны.

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