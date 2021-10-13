«13 лет жизни им посвятил»: звезда «Сватов» Даниил Белых высказался о продолжении сериала

Артист появился на премьере фильма ужасов, где пообщался с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Даниил Белых родился в семье актрисы Наталии Колякановой в Иркутске. Однако никто не догадывался, что он тоже станет знаменитым. Мужчина построил карьеру актера. Славу ему принесла роль в сериале «Сваты». Обычно он редко появляется на светских мероприятиях. Но 13 октября артист пришел в кинотеатр «Художественный», где состоялась премьера ужастика «Чаки».

Ранее во время общения с журналистам Белых ответил на вопрос о седьмом сезоне сериала «Сваты», выхода которого на экраны поклонники с нетерпением ждут не первый год. Из-за пандемии съемки картины были приостановлены. Тогда он посчитал, что новые серии будут распродаваться на маленькие клипы.

Теперь Даниил признался, что не знает дату выхода новых эпизодов. Также он обмолвился, что ему нельзя раскрывать подробности съемок.

«Пока не знаю, когда выйдут „Сваты“. 13 лет жизни им посвятил. Это целая жизнь. И понять, что все вмиг закончилось — сложно», — высказался актер.

Также корреспонденту портала Teleprogramma.pro пояснил, почему пришел на премьеру «Чаки».

«Не являюсь фанатом фильма ужасов. Но „Чаки“ посмотреть интересно. Хочет увидеть как придали новую жизнь старому фильму», — сказал он.

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