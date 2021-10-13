«А в глазах – бесенята»: Екатерина Климова засветила грудь в простой домашней футболочке с глубоким декольте

Актриса Екатерина Климова показала, что хороша и обаятельна в любом виде.

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова уже привыкла получать комплименты от поклонников в свой адрес.

Будучи женщиной харизматичной и невероятно привлекательной, она моментально очаровывает и привлекает к себе взгляды. И для этого ей даже не обязательно выходить на красную дорожку.

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В микроблоге Екатерина Климова показала кадры, на которых запечатлела, как периодически ухаживает за своим лицом.

На них Екатерина Климова предстала без укладки и макияжа и все равно получила массу комплиментов от подписчиков. Стоит отметить, что в кадры попало не только лицо, но и красивая грудь Екатерины Климовой.

Актриса позировала в простой домашней футболке с глубоким декольте, так что ее прелести не укрылись от глаз фолловеров.

«А в глазах – бесенята», «Самая красивая актриса в мире», «Идеал вы, Катерина! Это огромная работа над собой», «Королева!», «Коротко о себе: просто красивая», «Ум, красота, талант, доброта и мама четверых деток», — высказались в Сети.

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