Заниматься может каждый: эффективные упражнения на открытом воздухе
Видео
Как совмещать обтягивание и оверсайз в одежде
Видео

«А в глазах – бесенята»: Екатерина Климова засветила грудь в простой домашней футболочке с глубоким декольте

Актриса Екатерина Климова показала, что хороша и обаятельна в любом виде.

«А в глазах – бесенята»: Екатерина Климова засветила грудь в простой домашней футболочке с глубоким декольте
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова уже привыкла получать комплименты от поклонников в свой адрес.

Будучи женщиной харизматичной и невероятно привлекательной, она моментально очаровывает и привлекает к себе взгляды. И для этого ей даже не обязательно выходить на красную дорожку.

В микроблоге Екатерина Климова показала кадры, на которых запечатлела, как периодически ухаживает за своим лицом.

На них Екатерина Климова предстала без укладки и макияжа и все равно получила массу комплиментов от подписчиков. Стоит отметить, что в кадры попало не только лицо, но и красивая грудь Екатерины Климовой.

Екатерина Климова засветила грудь
Екатерина Климова засветила грудь. Фото: instagram.com/klimovagram/

Актриса позировала в простой домашней футболке с глубоким декольте, так что ее прелести не укрылись от глаз фолловеров.

  • «А в глазах – бесенята», «Самая

    красивая актриса в мире», «Идеал вы, Катерина! Это огромная работа над собой», «Королева!», «Коротко о себе: просто красивая», «Ум, красота, талант, доброта и мама четверых деток», — высказались в Сети.

Екатерина Климова показала, как выглядит дома
Екатерина Климова показала, как выглядит дома. Фото: instagram.com/klimovagram/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Актрисаглубокое декольтегрудьЕкатерина КлимоваЕкатерина Климова последние новости