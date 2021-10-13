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«Незаконно»: Наталья Рудова поманила идеальными бедрами в асимметричном мини-платье по пути на вечеринку

Актриса Наталья Рудова покрасовалась на заднем сиденье автомобиля.

«Незаконно»: Наталья Рудова поманила идеальными бедрами в асимметричном мини-платье по пути на вечеринку
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Звезда сериалов Наталья Рудова – обладательницы роскошной фигуры, которую часто демонстрирует в микроблоге.

Удобных для этого случаев у актрисы немало, и каждый повод она использует по максимуму, чтобы подразнить поклонников трансляцией эротизма и чувственности.

Наталья Рудова поделилась провокационным видео в сторис, на котором запечатлелась во время поездки на заднем сиденье автомобиля. Блондинка надела наушники, из которых слышна песня Зиверт.

«Незаконно, когда мир как нарисован,

А мы как два насекомых

И нам тут так хорошо

Незаконно, когда мы так мало знакомы», — поет вокалистка.

Под этот аккомпанемент Наталья Рудова демонстрирует свой откровенный наряд.

Она облачена в переливающееся дерзкое черное маленькое платье с асимметричным верхом. Одно плечо у Натальи Рудовой обнажено. Оголены и идеальные бедра Рудовой, которые она с удовольствием демонстрирует, наводя камеру телефона прямо на них.

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