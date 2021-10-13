«Очень модный street-style образ»: Горбань прогулялась по Петербургу в куртке-хите этой осени с теплой панамкой

Мария Горбань побывала в Санкт-Петербурге, где с удовольствием прогулялась по красивой набережной Невы и насладилась променадом по историческим улочкам Северной столицы.

Звезда выбрала для выхода на люди трендовый городской лук, который отвечал последним тенденциям моды. Этот момент заметила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

«Какой уютный, мягкий и при этом очень модный осенний street-style образ. Верхняя одежда из флиса громко заявила о себе этой осенью. А модель оверсайз из сезона в сезон держит лидирующие позиции. Нежное и одновременно контрастное цветовое комбинирование песочного бежевого оттенка с небесно голубым. В песочном оттенке много желтого пигмента в составе, поэтому на его фоне даже такой нежный голубой не теряется, а выделяется на контрасте тепла и холода.

Модного градуса добавляет актуальный прием принт в принт аксессуара и одежды. Панамка (которая в десятке модных головных уборов осени) повторяет принт отделки куртки, что создает гармонию и ощущение единого ансамбля. Ботинки мягкой текстуры с грубой тракторной подошвой в цвет куртки гармонично поддерживают всю концепцию стиля. Обратите внимание на сумку, которая объединила в себе объем образа, и ритм (линии) принта клетки. Все просто здорово!» — прокомментировала модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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