Бюст чуть не вырвался: Стриженова едва не показала лишнее, облачив свои пышные формы в слишком узкий жакет

Звезда предстала на ТВ в строгом, но очень облегающем образе.

Екатерина Стриженова появилась перед зрителями в облегающем жакете цвета птицы счастья. Тренд на этот оттенок синего уже поддержали Наташа Королева и Лера Кудрявцева.

Однако жакет звезды оказался настолько узким, что пуговицы на нем едва сошлись и сильно рисковали расстегнуться в любой момент. К счастью, этого не произошло.

Отметим, что Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рекомендовала пышным дамам выбирать полуприлегаюшщие модели жакетов, они лучше подают фигуру с формами и могут скрыть под собой пару лишних размеров. Ранее Екатерина Стриженова появлялась на съемках как раз в таком. К тому же эффекту стройности в этом наряде способствовал двубортный крой.

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