Стильные джогеры и свитшот: Татьяна Брухунова показала удобный вариант детской одежды, которую носит ее сын

Избранница известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обожает красиво, модно и удобно одеваться.

Ее Instagram вполне может считаться блогом и о стиле тоже. Татьяна Брухунова часто демонстрирует законченные и продуманные образы, а ее подписчики всегда могут рассчитывать на то, что она обязательно расскажет им, где и какую вещь приобрела.

больше по теме Мамин модник: Татьяна Брухунова нарядила сына от Евгения Петросяна в вельветовый комбинезон Избранница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась милым фото наследника Вагана.

Довольно придирчиво Татьяна Брухунова подходит и к выбору одежды для своего полуторагодовалого сына Вагана.

В сторис микроблога Татьяна Брухунова поделилась видео, которое сделала во время похода в один из крупных магазинов масс-маркета. Оказывается, у наследника звездной пары Вагана, купленные в нем.

«Детский отдел меня не порадовал, — поделилась Татьяна Брухунова. — Единственное, хочу показать вам очень хороший костюм. Я Вагану его давно купила. Он с буквой «В» и небольшим утеплением. Сейчас как раз под комбинезон он его носит. Очень удобные джогеры. Резиночка не давит, прям классный».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.