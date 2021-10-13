Глазами мужа: Саша Савельева в дерзкой косухе и шапочке бини прикрыла лицо кленовым листом

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева похвасталась красивым фото авторства Кирилла Сафонова. Талантливый человек талантлив во всем!

Певица Саша Савельева отмечает 13 октября прекрасную дату, которая касается и всех поклонников проекта «Фабрика звезд», который шел когда-то на Первом канале.

Оказывается, шоу, за событиями которого с придыханием следила вся страна, уже девятнадцать лет.

«В этот осенний день, 13 октября 2002 года 16 счастливчиков поселились в звездном фабричном доме для дальнейшего участия в самом первом музыкальном реалити-шоу», — написала в микроблоге Саша Савельева.

Вокалистка призналась, что подсчитав, что прошло почти двадцать лет, она была шокирована — это же целая жизнь!

«Это была действительно очень крутая и весомая база для дальнейшего творческого пути и развития. Поздравляю всех причастных, а это не только артисты, продюсеры, педагоги, но и еще все вы — наши зрители, которые теперь уже могут сказать «мы выросли на ваших песнях», — заключила Саша Савельева.

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена в черной кожаной косухе и шапочке бини.

Половину лица Саша Савельева кокетливо прикрыла кленовым листком, сообщив, что автор этого прекрасного снимка ее муж, актер Кирилл Сафонов. Подписчики заявили, что это в очередной раз доказывает, что талантливый человек талантлив во всем.

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