«Нам уже четыре месяца»: беременная Вика Цатурян из «Дома-2» показала живот в нюдовом боди с черными вставками

Экс-участница проекта Вика Цатурян во время ожидания малыша выглядит очень чувственно и сексуально.

Бывшая участница «Дома-2», популярный фитнес-блогер Вика Цатурян в очередной раз продемонстрировала, что беременность и сексуальность – вовсе невзаимосключающие понятия.

Будущая мама, чей животик уже достаточно округлился, предстала на фото в микроблоге мужа Руслана Мацьолека во вполне откровенном, дерзком и смелом виде. Беременная Вика Цатурян облачилась для фото в боди нюдового оттенка с черными вставками.

Ее округлившийся животик туго обтянут нижним бельем и от этого кажется еще больше. А между тем, пока идет всего пятый месяц беременности.

Рядом с Викой Цатурян в кадре ее муж, экс-участник «Дома-2» Руслан Мацьолек. Он нежно обнимает жену, придерживая ее животик.

«Время летит незаметно. Нам уже четыре месяца», — подписал кадр Руслан Мацьолек.

Напомним, для него будущий малыш станет первенцем, у Вики Цатурян есть еще старший сын от первых отношений. Она родила его, еще будучи несовершеннолетней девушкой.

Не так давно Руслан Мацьолек и Вика Цатурян рассекретили пол будущего малыша, у них будет мальчик.

Сына ждет и другая экс-участница реалити-шоу – Алена Рапунцель.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.