Кирилл Сафонов: «Каждое утро сын просыпается и первым делом зовет: «Мама, мама!»

Актер рассказал о своей семейной жизни и о том, как необходимо подходить к воспитанию ребенка.

Не так давно состоялась премьера киноленты «Криминальный доктор», где Кирилл Сафонов сыграл угрюмого и трагичного героя. В реальной жизни он — романтик, заботливый муж и настоящий семьянин.

На вопрос о том, случаются ли в его жизни моменты, когда происходит перекос в сторону профессиональной деятельности, Сафонов ответил отрицательно.

Актер объяснил, что для него работа второстепенна, поэтому родные не обделены вниманием и заботой. По словам Кирилла, сериалы с его участием Саша Савельева смотрит гораздо больше, чем он сам. Актер пошутил, что старается избегать самолюбования. Да и вообще свои фильмы Сафонов включает дома только в тех случаях, когда испытывает какую-то неуверенность, если ему нужно подтвердить или опровергнуть собственное мнение.

«А Саша оценивает как зритель, она сейчас мой главный критик. Мама долгое время вообще боялась смотреть фильмы с моим участием. Не могла выдерживать, когда мне на экране делали больно», — отметил Кирилл Сафонов в беседе со «СтарХит».

Став отцом, актер и вовсе почти на целый год ушел в декрет вместе с женой, помогая Саше воспитывать малютку Леона.

При этом Кирилл понимает, что для некоторых его коллег очень важна карьера, и считает, что нужно уметь договариваться и искать компромиссы. Сафонов назвал свою жену красивой и романтичной женщиной. Любое недопонимание они стараются решить с помощью простого человеческого общения.

Также Кирилл заговорил и о том, на кого больше похож их с Савельевой малыш. По словам гордого отца, Леончик пошел в него. Разумеется, в чем-то их сынишка напоминает и свою маму.

«Каждое утро сын просыпается и первым делом зовет: «Мама, мама!» И каким бы ты ни был отцом, он все равно будет так делать. Я не ревную ни в коем случае! Для отцов наступает время попозже, когда ребенок вырастает — здесь уже не важно, мальчик это или девочка», — добавил актер.

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