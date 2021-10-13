Просто друзья?: Анджелина Джоли сходила на свидание с бывшим мужем

А что если возвращаться к своим бывшим — новая фишка Голливуда в 2021 году? После воссоединения Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, актрису Анджелину Джоли стали замечать на свиданиях с ее первым мужем, британским актером Джонни Ли Миллером (всего звезда выходила замуж трижды).

Вечером 11 октября пару сфотографировали после совместного ужина в ресторане в Беверли-Хиллз. Актриса в шикарном черном пальто и с сумочкой Loro Piana вышла из заведения и села в машину Миллера, после чего мужчина увез ее. Фотографии очевидцев опубликовало Daily Mail.

Издание отмечает, что в июне 2021 года кинодиву видели пришедшей в нью-йоркскую квартиру актера с дорогой бутылкой вина. Кроме того, Анджелина познакомила бывшего мужа со своими детьми.

Однако журналисты не берутся утверждать, что между Джоли и Миллером возобновились романтические чувства. В последнее время ее несколько раз замечали проводящей вечера в компании певца The Weeknd. Все эти мужчины могут быть просто друзьями, которые отвлекают актрису от ее судебной тяжбы за опеку над детьми, которую она ведет с Брэдом Питтом уже несколько лет.

Напомним, Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер закрутили роман после съемок в фильме «Хакеры» 1995-го. Их короткий брак продержался всего год, хотя официально продлился с 1996-го по 1999-й. Актриса отмечала, что вышла замуж по молодости и необдуманно. Но после расставания сохранила хорошие отношения с первым супругом.

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