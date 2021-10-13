Пушка! Ольга Орлова в купальнике с прорезями обнажила манящие складочки в зоне бикини

Ведущая «Дома-2» запечатлелась на яхте во время отдыха.

Ольга Орлова побаловала своих фолловерами секси-кадром, сделанным на яхте во время отпуска. Ведущая примерила купальник с прорезями по бокам, выделив свою тонкую талию.

Звезда кокетливо скрестила свои стройные ножки впереди, обозначив в зоне бикини манящие складочки. Орлова в очередной раз вызвала волну восхищения среди своих подписчиков в Instagram. У многих не укладывается в голове, что в 43 года можно иметь столь восхитительную фигуру.

К слову, ранее удивила своими формами другая ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь, 35-летняя блондинка и мама двоих детей обнародовала снимок из Турции. Знаменитость предстала на публике в красном секси-бикини, впечатляя людей грудью, бедрами и талией.

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