Певец Ашер стал отцом в четвертый раз

12 октября американский певец и танцор Ашер сообщил, что снова стал отцом. У его девушки, музыкального продюсера Дженн Гойкочеа родился мальчик. Произошло это, правда, еще 29 сентября, но звездный отец решил не торопиться с новостью.

Он опубликовал в Instagram фотографию губ ребенка и раскрыл его имя — Сир Кастрелло Раймонд (настоящее имя рэпера — Ашер Реймонд IV). Артист также сообщил, что при рождении мальчик весил около 3,2 килограмма.

Напомним, что для 42-летнего певца это уже четвертый ребенок. Год назад нынешняя возлюбленная родила ему дочку. Также от первого брака у него остались двое сыновей 12 и 13 лет, над которыми Ашер в свое время оформил единоправную опеку.

Добавим, что кроме музыкальной карьеры и съемок в кино артист прославился еще и скандалом с герпесом. Он якобы заразил этим заболеванием нескольких своих половых партнеров, в том числе и одного мужчину.

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