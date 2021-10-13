«Знакомьтесь, мой малыш»: Прилучный обнародовал фото с грудничком и заявил, что это его ребенок

Павел Прилучный удивил поклонников свежим постом, в котором обнародовал фотографию с ребенком (смотрим ее здесь). На снимке артист нежно прижимает к себе кроху и выглядит очень счастливым.

«Знакомьтесь, мой малыш…» — подписал он кадры.

Что это значит, актер не стал пояснять публике. Одни фолловеры предположили, что у Павла Прилучного родился наследник от его девушки Мирославы Карпович. Другие решили, что это киноребенок из очередной новой роли актера. Третьи подумали, что это сын Тимофей, когда был крохой. В любом случае, знаменитости удалось заинтриговать публику.

Отметим, что у Павла есть двое детей от его первой жены Агаты Муцениеце: сын Тимофей и дочь Мия.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.