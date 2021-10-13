«Спасибо всем, кто верит в меня»: Бузова стала «Мисс Вселенной» на конкурсе в Турции

Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками радостным событием. 12 октября ее наградили титулом Miss Universe Beauty Euroasia «Мисс Вселенная, Красавица Евразии» на фестивале в Турции под названием Miss International («Мисс Интернешнл»).

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Это фестиваль красоты, моды и таланта, который проходит ежегодно в Белеке.

«Но главным событием лично для меня стало другое… Я снялась в голливудском фильме. Все подробности позже. Спасибо всем, кто верит в меня. Дальше — больше», — написала в своем Instagram Ольга Бузова.

Отметим, что Ольге Бузовой в настоящий момент 35 лет. Недавно она сказала, что не выходит замуж не потому, что никто не берет, она просто не хочет этого делать. А претендентов на ее сердце предостаточно.

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